Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين: نتنياهو لا يزال قادرا على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأميركية
lebanon 24
31/10/2024 18:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مساعد لبايدن: قلقون من أن يعزز اغتيال السنوار ونصرالله قناعة نتنياهو بتجاهله دعوتنا للتهدئة
lebanon 24
31/10/2024 18:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: بايدن أبلغ نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حرباً إقليمية وطلب منه وقف نيرانه
lebanon 24
31/10/2024 18:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: قراصنة صينيون استهدفوا هواتف لأفراد من محيط ترامب وبايدن
lebanon 24
31/10/2024 18:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-10-31
12:34 | 2024-10-31
12:31 | 2024-10-31
12:28 | 2024-10-31
12:24 | 2024-10-31
12:23 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24