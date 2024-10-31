Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي مطلع: توجد رغبة حاليا في إنهاء الحرب في #لبنان بينما نحرز تقدما

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن إنهاء الحرب على جبهة لبنان.. هذا ما قاله رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي
lebanon 24
31/10/2024 18:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: هناك فرصة لإنهاء الحرب في لبنان باتفاق دبلوماسي بواسطة فرنسا وأميركا لكن نتنياهو غير معني بذلك
lebanon 24
31/10/2024 18:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران مطلعان لـ"سي ان ان": قوات خاصة إسرائيلية نفذت غارات صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة
lebanon 24
31/10/2024 18:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تجنبت إعلان مسؤوليتها عن الانفجارات في لبنان لعدم رغبتها في حرب شاملة
lebanon 24
31/10/2024 18:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-10-31
12:34 | 2024-10-31
12:31 | 2024-10-31
12:28 | 2024-10-31
12:24 | 2024-10-31
12:23 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24