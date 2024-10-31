Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: نحترم القرارات 1701 و1559 ولكنها ليست الشيء الرئيسي

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو للمبعوثين الأميركيين: المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه
lebanon 24
31/10/2024 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبدا أو يفوض لنتنياهو وغالانت اتخاذ القرارات (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2024 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترجيحات بأن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر سيفوض نتنياهو وغالانت باتخاذ القرارات المتعلقة بالرد على إيران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/10/2024 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هناك قوة واحدة فقط في العالم تحارب إيران هي إسرائيل لكن هذه ليست حربنا فقط بل حرب العالم الحر (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2024 18:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-10-31
12:34 | 2024-10-31
12:31 | 2024-10-31
12:28 | 2024-10-31
12:24 | 2024-10-31
12:23 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24