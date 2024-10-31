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غالانت: إيران أصبحت وحيدة والوضع الصعب لحماس وحزب الله لا يمكنهما من مساعدتها

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:33
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