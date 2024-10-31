Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: طائرتان قطريتان تصلان إلى بيروت تحملان مساعدات دعما للشعب اللبناني

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: وصول طائرة قطرية إلى بيروت تحمل مساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات إيواء دعما للشعب اللبناني (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2024 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: قيادة المملكة توجه بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني
lebanon 24
31/10/2024 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: برلين ستقدم 96 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني
lebanon 24
31/10/2024 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المساعدات القطرية الى مطار بيروت
lebanon 24
31/10/2024 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-10-31
12:34 | 2024-10-31
12:31 | 2024-10-31
12:28 | 2024-10-31
12:24 | 2024-10-31
12:23 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24