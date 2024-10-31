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حركة المرور ناشطة من انفاق المطار باتجاه خلدة وكثيفة باتجاه اوتوستراد الناعمة (التحكم المروري)
Lebanon 24
31-10-2024
|
12:13
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