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وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى مزيد من الجنود النظاميين والاحتياطيين ومن جميع فئات الشعب

Lebanon 24
31-10-2024 | 12:17
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