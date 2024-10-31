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وزير الاقتصاد والتجارة: نعيش حالة مأساوية مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص من الجنوب والضاحية (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2024 | 12:59
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