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مصادر إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمّر 70% من الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:10
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