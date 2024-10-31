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تايمز أوف إسرائيل: الجيش يقول إن 1300 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه إسرائيل من كل الجبهات منذ بداية الحرب

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:13
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