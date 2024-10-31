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مصادر العربية: حزب الله يريد وقف النار قبل تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:25
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ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
lebanon 24
31/10/2024 22:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مصادر إسرائيلية تقول إن نتنياهو يستبعد موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار
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31/10/2024 22:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لسكاي نيوز عربية: تحرك المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين يستند إلى ما جرى التفاهم عليه مع رئيس مجلس النواب اللبناني بشأن تطبيق القرار الدولي 1701 والتوصل إلى وقف لإطلاق النار
lebanon 24
31/10/2024 22:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية ولإيجاد حلّ جذري لهذا العدوان ولضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
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31/10/2024 22:31:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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