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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقار قيادة وسيطرة ووحدات عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة "الحوش" جنوبي لبنان

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:31
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