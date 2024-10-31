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وزير الخارجية الأميركي: ندين الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية وعلى المجتمع الدولي الضغط عليها لوقف عملياتها

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:47
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