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تايمز أوف إسرائيل: الجيش يعلن عن تأسيس هيئات استخباراتية وجوية لإتاحة إمكانية تنفيذ "أعمال متكررة" ضد إيران

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:51
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