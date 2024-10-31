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القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: إن لم نكن قادرين على العمل في لبنان كما نعمل في سوريا فلن نتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:09
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