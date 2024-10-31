Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نحقق تقدما للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما قد يكون مطلوبا للتنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1701

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
31/10/2024 22:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: للتنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
lebanon 24
31/10/2024 22:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي ل"الجزيرة": المسودّة المسرّبة بشأن وقف لإطلاق النار في لبنان لا تعكس الوضع الحالي للتفاوض
lebanon 24
31/10/2024 22:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراراتنا وقرارات العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تسهم في إنقاذ حياة طفل في غزة
lebanon 24
31/10/2024 22:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2024-10-31
16:24 | 2024-10-31
16:13 | 2024-10-31
16:08 | 2024-10-31
16:01 | 2024-10-31
15:56 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24