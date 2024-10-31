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"لبنان 24": ‏ غارة إسرائيلية على بلدة كفرحونة بالقرب من جزين ومعلومات عن ارتقاء شهيدين وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:18
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