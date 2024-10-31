وزارة الصحة: 2867 شهيدا و 13047 جريحا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنانوفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 30 تشرين الاول 2024 اسفرت عن 45 شهيدا و 110 جرحى.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2867 شهيدا و 13047 جريحا.