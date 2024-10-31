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الجيش الأردني: مسيرة مجهولة المصدر سقطت في منطقة خالية بمحافظة جرش ولا إصابات

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:56
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