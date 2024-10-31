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غرفة عمليات حزب الله: أكثر من 95 قتيلاً و900 جريحاً من ضباط "جيش" العدو وجنوده منذ بدء الغزو البري

Lebanon 24
31-10-2024 | 17:44
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