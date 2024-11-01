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استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:07
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