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قائد اليونيفيل: أكدت لرئيسي الوزراء والبرلمان وقائد الجيش ضرورة إيجاد حل سياسي لوقف القتال في لبنان

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:24
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