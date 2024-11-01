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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذارات في مناطق عدة وسط البلاد عقب إطلاق قذائف صاروخية عبرت من لبنان
Lebanon 24
01-11-2024
|
20:29
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