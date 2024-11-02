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وصول جنبلاط وإرسلان والنائب السابق فيصل الداوود وممثّل وهاب إلى اللقاء الدرزي الجامع في خلوات القطالب

Lebanon 24
02-11-2024 | 09:18
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