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ترامب يتعهد بالعمل على إنهاء التضخم في الولايات المتحدة بعد انتخابه رئيسا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:44
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