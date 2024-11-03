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يسرائيل هيوم: اندلاع حريق كبير في منطقة الياكيم جنوبي حيفا عقب سقوط مسيرة في إحدى الغابات واعتراض أخرى

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:22
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