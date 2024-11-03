Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس: هذا ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوشكيان: فرنسا الدولة الوحيدة التي “فتحت لنا الباب” للوصول إلى تسويات سياسية (LBCI)
lebanon 24
04/11/2024 00:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم معسكر الدولة بيني غانتس: إيران تخطت الخطوط الحمراء مرة أخرى وندعم العمل بقوة لضربها فإما نحن أو هم (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2024 00:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غانتس: بدلًا من أن ينشغل نتنياهو بالانتصار على حماس وبإعادة الأسرى وبمحاربة حزب الله ينشغل بمناورات سياسية وتغيير وزير الدفاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/11/2024 00:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: في البداية علينا ان نأخذ حقنا في السياسة بدءا بإجراء انتخابات رئاسية بشكلها الطبيعي فمنذ اللحظة التي بدأ "الحزب" فيها العبث بالنظام اللبناني قلة فقط من انتصرت لهذا النظام ولمنطق الدولة اي ان المعالجة لن تتحقق الا بالمواجهة السياسية وهذا سيكون ك
lebanon 24
04/11/2024 00:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2024-11-03
17:16 | 2024-11-03
17:07 | 2024-11-03
17:06 | 2024-11-03
17:05 | 2024-11-03
17:01 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24