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هاريس‬⁩: هذا العام كان صعباً بالنظر إلى حجم الموت والدمار في ⁧‫غزة‬⁩ ولبنان‬⁩

Lebanon 24
03-11-2024 | 18:56
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