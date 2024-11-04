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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في منطقة وادي الحمص جنوبي الضفة الغربية

Lebanon 24
04-11-2024 | 02:07
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