رويترز عن مسؤول كبير بالرئاسة الأوكرانية: كييف لن تعارض قيام قطر أو أي دولة بالتفاوض بشأن اتفاقية تتعلق بأمن الطاقة عبر مسارين منفصلين للمحادثات مع كييف وموسكو

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