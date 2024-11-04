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القيادي بحملة هاريس كيث أليسون: هاريس ملتزمة بإنهاء الحرب بالشرق الأوسط وبحصول الفلسطينيين على دولتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
04-11-2024 | 11:45
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