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نتنياهو في رسالة للمستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك: منذ بداية الحرب نشهد طوفانا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة

Lebanon 24
04-11-2024 | 13:55
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