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انتشال جثامين وإصابات في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أرميضة شرق خانيونس

Lebanon 24
04-11-2024 | 18:59
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