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الرئيس أردوغان: من المهم أن يواصل العالم التركي جهوده من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
05-11-2024 | 01:41
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