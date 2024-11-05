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موقع واللا عن مقربين من نتنياهو: رئيس الحكومة ينوي كذلك إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:10
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