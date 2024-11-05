"إديسون ريسيرش" تقول إن نتائج أولية لاستطلاع الرأي على المستوى الوطني الأميركي تشير إلى أن 73% من الناخبين يقولون إن الديمقراطية مهدّدة و25% يقولون إنها آمنة

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