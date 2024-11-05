رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأكثرية الجمهورية في المجلس ستيف سكاليز يتوجهان إلى منتجع مارلاغو في فلوريدا ليكونا مع ترامب (سكاي نيوز)

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