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رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأكثرية الجمهورية في المجلس ستيف سكاليز يتوجهان إلى منتجع مارلاغو في فلوريدا ليكونا مع ترامب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-11-2024 | 23:37
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