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نتائج اولية: ترامب يحصل حتى الآن على 267 صوتا في المجمّع الانتخابي وهاريس على 216
Lebanon 24
06-11-2024
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01:21
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06/11/2024 11:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
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