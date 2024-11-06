Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني: نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تطلعات الشعب الفلسطيني تحت إدارة ترامب (الشرق)

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: إدارة بايدن تعرقل أي جهود لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني
lebanon 24
06/11/2024 17:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: روسيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني
lebanon 24
06/11/2024 17:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر: الولايات المتحدة طلبت من دول أوروبية وضع تصور لدعم السلطة الفلسطينية (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/11/2024 17:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميغيل دياز كانيل يترأس مسيّرة حاشدة دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
lebanon 24
06/11/2024 17:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2024-11-06
10:07 | 2024-11-06
10:04 | 2024-11-06
09:57 | 2024-11-06
09:49 | 2024-11-06
09:39 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24