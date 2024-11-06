Advertisement

أخبار عاجلة

مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين: جريحان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي الذي يواصل اقتحامه المدينة ومخيمها

Lebanon 24
06-11-2024 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تنسف أحياء سكنية في مخيم جباليا
lebanon 24
06/11/2024 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بطائرة مسيرة خلية مسلحين في قباطية بقضاء جنين
lebanon 24
06/11/2024 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ومخيمها ويحاصر منزلا
lebanon 24
06/11/2024 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا
lebanon 24
06/11/2024 20:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:53 | 2024-11-06
13:51 | 2024-11-06
13:50 | 2024-11-06
13:32 | 2024-11-06
13:14 | 2024-11-06
12:56 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24