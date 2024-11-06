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وزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت: التحديات الأمنية ستزداد ونحن في حاجة للمزيد من الموارد

Lebanon 24
06-11-2024 | 12:13
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