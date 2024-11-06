Advertisement

أخبار عاجلة

الكنيست يقر أمرا طارئا لـ5 سنوات يسمح بمحاكمة وسجن أطفال ما دون سن 14 عاما (الحدث)

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: الكنيست يقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب الإرهابيين لمدة تصل إلى 20 عاما
lebanon 24
07/11/2024 09:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اليمن يسجل 273 إصابة بشلل الأطفال في 3 سنوات
lebanon 24
07/11/2024 09:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لأعضاء الكنيست: لا تنشروا ولا تشيروا لأي شيء يتعلق بلبنان (الحدث)
lebanon 24
07/11/2024 09:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لـ "الكنيست": لا ينبغي أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة (الحدث)
lebanon 24
07/11/2024 09:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2024-11-07
02:33 | 2024-11-07
02:30 | 2024-11-07
02:22 | 2024-11-07
02:11 | 2024-11-07
02:08 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24