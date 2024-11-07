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وسائل إعلام إسرائيلية: الائتلاف الحاكم يعد مشروع قانون لإقامة شعبة استخبارات برئاسة الوزراء وتخضع لإمرتها

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:42
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