Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: نؤكد أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وتقليص البيروقراطية

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: 900جندي قتلوا و12 ألفا أصيبوا ودولة إسرائيل بحاجة إلى المزيد من الجنود
lebanon 24
07/11/2024 15:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أوضحنا لإسرائيل مخاوفنا بشأن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من القتلى بين المدنيين
lebanon 24
07/11/2024 15:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: بعثة الأمم المتحدة في لبنان بحاجة لقرار أممي لفعل المزيد
lebanon 24
07/11/2024 15:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أوروبا
lebanon 24
07/11/2024 15:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:13 | 2024-11-07
08:11 | 2024-11-07
07:57 | 2024-11-07
07:45 | 2024-11-07
07:42 | 2024-11-07
07:41 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24