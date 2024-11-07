Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة تديرها باريس في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا يرفض دخول كنيسة بالقدس.. ما السبب؟
lebanon 24
07/11/2024 18:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية توقف عنصرين من الدرك الفرنسيين في كنيسة تديرها فرنسا في القدس
lebanon 24
07/11/2024 18:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية فرنسا أبلغ كاتس أن باريس تقر بحق إسرائيل في الرد لكنها تفضل ردا بحكمة يمنع التصعيد
lebanon 24
07/11/2024 18:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: دعوت نظرائي الأوروبيين للمشاركة بمؤتمر باريس لدعم لبنان
lebanon 24
07/11/2024 18:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:38 | 2024-11-07
11:38 | 2024-11-07
11:31 | 2024-11-07
11:27 | 2024-11-07
11:25 | 2024-11-07
11:24 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24