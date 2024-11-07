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رئيس الأركان الاسرائيلي: لدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا وفي كل تسوية سياسية لو تحققت سيتعين على جيش الدفاع معاقبة الخروقات بقوة النار

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:03
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