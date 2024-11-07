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جعجع: في ظل الفراغ الرئاسي يمكن وبحسب الدستور في أي وقت أن يجتمع 87 نائباً لعقد جلسة يترأسها كبير السن بينهم هذا في حال بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه بعدم الدعوة إلى جلسة قبل التوافق على اسم الرئيس

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:44
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