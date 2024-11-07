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مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ قرار سليم بشأن الرد على هجومها

Lebanon 24
07-11-2024 | 15:40
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