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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: رئيس الوزراء يطالب حكومة هولندا بالتحرك سريعا لضمان سلامة مواطنينا

Lebanon 24
07-11-2024 | 22:03
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