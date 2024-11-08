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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق منذ الصباح الباكر عشرات الصواريخ وصولاً إلى حيفا و جنوب الناصرة

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:41
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